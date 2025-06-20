Дмитрий Песков прокомментировал перебои со связью на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перебои со связью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). По словам господина Пескова, это связано с вероятностью атаки со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля заявил, что на форуме предприняты максимальные меры безопасности. По словам Дмитрия Пескова, власти России имеют дело с режимом, который «пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением».

«Поэтому, если нужно отключать связь — значит нужно отключать связь. Главное — безопасность людей»,— сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета на фоне ПМЭФ.

Дарья Астанина