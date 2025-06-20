«Сколхимпром» требует отстранить временного управляющего «Башкиравтодора»

Уфимское ООО «Сколхимпром» подало в арбитражный суд Башкирии заявление об отстранении временного управляющего АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, находится в процедуре банкротства) Александра Путинцева. Нового временного управляющего компания предлагает назначить случайным образом.

Заявление «Сколхимпрома» будет рассмотрено 27 июня. Третьими лицами привлечены ассоциация арбитражных управляющих «Содружество» (господин Путинцев является ее членом), управление Росреестра по Башкирии и страховая компания БСД.

Александр Путинцев был назначен временным управляющим «Башкиравтодора» 3 мая, когда суд удовлетворил заявление ООО «РВ-Тариф» о начале дела о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии.

ООО «Сколхимпром» добивается включения в реестр требований «Башкиравтодора» на 721 млн руб. за поставку дорожно-строительной техники, а также привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и акционеров госкомпании.

Идэль Гумеров