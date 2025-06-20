Врио мэра Махачкалы стал министр транспорта Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов назначил временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулата Салавова. 19 июня глава дагестанской столицы Юсуп Умавов обратился к господину Меликову с просьбой о сложении полномочий. В тот же день господин Салавов был освобожден от должности министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Хасавюртовского района Фото: Администрация Хасавюртовского района

«Джамбулат Шапиевич — именно тот человек, который необходим во главе города в этот период»,— написал Сергей Меликов в своем Telegram-канале, добавив, что чиновник «не боится ответственности и не делит задачи на простые и трудные»: «Есть только те, которые нужно решать».

В 2002–2006 годах Джамбулат Салавов занимал должность директора охранного предприятия «Аманал», затем в течение двух лет работал заместителем начальника управления образования администрации Хасавюртовского района Дагестана. В 2007–2009 годах был гендиректором компании «Хасавюртовское управление автомобильных дорог». С 2009 года возглавлял Хасавюртовский район, а в феврале 2022-го был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Юлия Рыбина, Махачкала