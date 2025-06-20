Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Московка в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны. Московка находится на северо-западной окраине Купянска. Населенный пункт расположен на железной дороге, которая связывает Купянск и Волчанск.

Село взято подразделениями группировки войск «Запад». Они также нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

18 июня военное ведомство отчитывалось о взятии населенного пункта Долгенькое Харьковской области.