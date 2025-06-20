«Брусника» откроет детский сад в памятнике архитектуры в центре Екатеринбурга

В историческом особняке в центре Екатеринбурга на ул. Розы Люксембург, 26 откроют детский сад. Реставрацию «Дома А.М. Фомина» (включен в реестр объектов культурного наследия) провела девелоперская компания «Брусника».

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Компания изначально реставрировала здание с учетом того, что в нем появится детский сад, на сегодняшний день девелопер заключил договор аренды с «Корифеем». Детский сад откроется в новом учебном году. Здание рассчитано на 60 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.

Как объяснили в пресс-службе застройщика, оборудовать памятник архитектуры для детей стало возможно благодаря перепланировке, которую провели бывшие собственники в конце 90-х — начале 2000-х годов. «Тогда деревянные перекрытия заменили на железобетонные, переделали крышу»,— прокомментировали в «Бруснике». Так, в здании заменили узкую лестницу на широкую трехмаршевую, которая соединила все этажи.

Пространство в детском саду оборудовано так, что может меняться в зависимости от потребностей. Весь этаж может быть единым помещением, а может делиться с помощью мобильной перегородки на две отдельные зоны, например во время сончаса.

На третьем этаже оборудовали мансарду для творческих и спортивных занятий, а также мероприятий, для зрителей сделан амфитеатр. Там же находится помещение для мини-огорода.

Мария Игнатова