Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото завершит карьеру

Трехкратная чемпионка мира в женском одиночном катании японка Каори Сакамото заявила, что завершит карьеру по окончании сезона-2025/26. О своем решении она объявила на церемонии открытия ледовой арены в ее родном городе Кобе.

Следующий сезон будет олимпийским. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. По информации японского издания Nikkan Sports, после завершения карьеры фигуристки Сакамото займется тренерской деятельностью.

Каори Сакамото 25 лет. Она трижды становилась чемпионкой мира (2022, 2023, 2024), также на ее счету серебряная медаль мирового первенства. Фигуристка является двукратным призером Олимпийских игр 2022 года: в ее активе серебряная (в командном турнире) и бронзовая (в личном) награды.

Таисия Орлова