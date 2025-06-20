В тамбовской ОЭЗ может появиться промышленное производство за 10,8 млрд рублей

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал на ПМЭФ-2025 инвестиционное соглашение с ООО «Металл сервис». Оно предполагает создание промышленного производства за 10,8 млрд руб. в будущей экономической зоне в регионе. Об этом господин Первышов сообщил в своем Telegram-канале, не уточняя детали проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Сейчас мы активно ведем работы по созданию в Тамбовской области особой экономической зоны и планируем, что новое предприятие будет в ней якорным инвестором»,— добавил глава региона.

В Тамбовской области зарегистрировано ООО «Металл сервис», которое занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была учреждена в сентябре 2004 года с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Бенефициаром и гендиректором является Константин Жуков. Он также владеет и руководит местным ООО «Аэлита», которое занимается арендой собственной или арендованной недвижимости. По итогам 2021 года выручка «Металл сервиса» составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

В начале 2024 года «Металл сервис» запустил в Тамбовской области завод круглых и профильных труб большого сечения за 2,5 млрд руб. при изначально заявленных инвестициях в 1,8 млрд.

Преференциальная зона может появиться в Мичуринском районе Тамбовской области на площади 126 га. Рядом расположен железнодорожный узел и проходит автотрасса Р-22 «Каспий». Предварительный объем инвестиций — 20 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова