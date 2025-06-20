«Таврос» договорился с кабмином Башкирии о защите инвестиций

Входящее в агропромышленную группу компаний «Таврос» ООО «Рассвет» подписало с правительством Башкирии соглашение о защите и поощрении инвестиций при реализации приоритетного проекта. Как сообщает пресс-служба кабмина, документ подписан премьер-министром республики Андреем Назаровым и директором бизнес-направления «Люцерна» холдинга «Таврос» Сергеем Бобровским на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашение касается планов «Тавроса» построить мелиоративный комплекс по выращиванию люцерны и завода по ее переработке в Уфимском и Кушнаренковском районах, пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе группы компаний.

В 2025 году инвестор планирует начать установку оросительной системы, а ввести в эксплуатацию перерабатывающее предприятие — в 2027 году. При выходе на полную мощность в 2034 году завод за год сможет перерабатывать до 40 тыс. тонн продукции, надеются в «Тавросе».

Как сообщал «Ъ-Уфа», инвестиции в проект оцениваются в 5,9 млрд руб. Продукцию планируется экспортировать в виде тюков и гранул в Китай и Ближний Восток.

Идэль Гумеров