В Уфе в аварии погиб человек и пострадали пятеро

Сегодня на Сельской Богородской улице в Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, один погиб, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, автомобиль BMW врезался в светофор и вылетел с дороги. Из-за сильного удара у него оторвалось колесо. Водитель машины не справился с управлением, говорится в пресс-релизе Госавтоинспекции Башкирии.

Сотрудники МЧС и управления гражданской защиты Уфы помогли пострадавшим выбраться из машины. Они госпитализированы.

Причину аварии устанавливает ГАИ.

Майя Иванова