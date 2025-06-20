В Кургане планируют построить новый фармацевтический завод за 3 млрд рублей

Компания «Велфарм» планирует построить в Кургане еще один фармацевтический завод. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд руб. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и президент «Велфарм групп» Людмила Щербакова на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы региона, на новом заводе по производству медпрепаратов, в том числе собственных субстанций, инвестор планирует создать несколько сотен рабочих мест. «Коллеги попросили несколько месяцев на проектирование и технические детали. С нашей стороны окажем поддержку новому проекту»,— написал в своем telegram-канале Вадим Шумков.

Завод «Велфарм» входит в состав курганского медицинского кластера. «Общая сумма уже реализованных в Кургане инвестпроектов и запланированных инвестиций достигает 5 млрд руб., На производстве сегодня трудится около 600 курганцев. В рамках строительства нового комплекса по выпуску субстанций гепарина натрия мы планируем привлечь еще 140 сотрудников»,—рассказала Людмила Щербакова. По ее словам, за 10 лет реализации инвестпроектов в Курганской области объем налоговых отчислений может достигнуть 4 млрд руб.