Экс-начальник отдела ГИБДД в Братске получил срок и штраф за взятки на экзаменах

Падунский райсуд Братска (Иркутская область) вынес приговор в отношении экс-начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подсудимому назначили 6,5 лет колонии строгого режима, штраф в размере 1 млн руб., а также лишили звания майора полиции, сообщила прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Вячеславе Севрюке.

По версии следствия, в 2019-2022 годы фигурант дела вместе с подчиненными получил от 68 человек в сумме более 2 млн руб. Всего в преступную группу силовиков входили 10 человек. Как установили правоохранители, они помогали сдавать экзамены на получение водительских прав. Для этого экзаменующимся выдавали микронаушники и сотовые телефоны с видеокамерой, необходимые для обмена информацией и получения правильных ответов на тестовые задания.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, размер подношений в каждом отдельном случае составлял от 20 тыс. до 130 тыс. руб. В отношении других обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

Александра Стрелкова