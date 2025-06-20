Правительство утвердило границы России в Балтийском море

Правительство России одобрило список географических координат, определяющих исходные линии для измерения ширины территориальных вод России в Балтийском море. Документ размещен на портале правовой информации.

Новый перечень заменил утвержденный в 1985 году постановлением Совета министров СССР документ.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша»,— говорится в документе.

В начале июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Балтийское, а также Черное море «регионами НАТО», и заявил, что альянс готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства».

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в конце мая заявил, что НАТО усиливает военно-морское присутствие на Балтике и работает над укреплением разведывательного потенциала.