FT: в соцсети Х появится возможность совершать покупки и инвестировать

В соцсети X появится возможность совершать платежи и инвестировать. Об этом газете Financial Times рассказала генеральный директор соцсети Линда Яккарино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

«Вы сможете зайти в X и управлять всей своей финансовой жизнью на платформе. Будь то возможность заплатить за пиццу, которую мы вчера разделили, или совершить инвестицию, или сделку. Таково будущее»,— сказала госпожа Яккарино.

Линда Яккарино добавила, что компания рассматривает возможность выпуска кредитных или дебетовых карт X в 2025 году. Она также упомянула запуск сервиса X Money, который даст пользователям возможность покупать товары, хранить средства и отправлять чаевые авторам контента.

Как отметили в Financial Times, эти изменения отражают стремление владельца Х Илона Маска превратить соцсеть в универсальное приложение, похожей на китайский WeChat, которое объединяет функции общения, платежей и покупок.