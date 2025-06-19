Главные новости за 19 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге построят первый в России завод с полным циклом производства и переработки литий-ионных аккумуляторов. Новое предприятие появится на территории ОЭЗ «Новоорловская» к 2028 году.

Неизвестные похитили 250 тыс. рублей у 37-летнего участника Петербургского международного экономического форума в гостинице «Москва». По словам гостя из Подмосковья, четверть миллиона рублей исчезли с карты.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на полях ПМЭФ подписал соглашение с гендиректором ООО «Отель Инвест» Сергеем Степановым о приспособлении для современного использования объектов культурного наследия под бутик-отели. Компания планирует создать в Петербурге гостиницы с уникальными историческими люксами и бутик-ресторанами с воссозданными элементами интерьера XVIII–XIX веков.

Сбербанк и основанная в Петербурге девелоперская компания Element заключили в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о стратегическом партнерстве. Сумма соглашения составляет 110 млрд рублей. Оно подразумевает совместную работу в сфере инвестиционно-банковской деятельности, возможности привлечения проектного финансирования на строительство новых объектов в Петербурге и Москве, а также расширение сотрудничества по нефинансовым сервисам Сбера.

Федеральный девелопер GloraX инвестирует более 170 млрд рублей в жилищные проекты в Ломоносовском и Тосненском районах. Соглашения о сотрудничестве с АО «Глоракс» подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский и акционер, первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

Группа компаний «Эталон» построит в городе Мурино жилой квартал «Ягодное Река Парк» с комплексной инфраструктурой. Жилой квартал «Ягодное Река Парк» появится на участке более 35 га.

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области в рамках ПМЭФ-2025 заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво». Общий объем инвестиций в модернизацию площадки до 2026 года составит более 800 млн рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Александру Мароти, которая на видео сожгла российский паспорт. Суд решил, что блогерша пробудет под арестом до 15 августа.

АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Факт.Пром» подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса зданий для размещения высокотехнологичных производств и наукоемких предприятий на территории технологической долины в городе-спутнике Южный. К 2030 году на территории ИТМО Хайпарка планируется создать современную индустриальную среду.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) инвестирует в модернизацию судостроительного завода «Северная верфь» не менее 300 млрд рублей. Такую цифру в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между ОСК и Смольным на полях ПМЭФ-2025 озвучил председатель совета директоров госкорпорации Андрей Костин.

АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» в присутствии губернатора Северной столицы Александра Беглова подписали соглашение о сборке автомобиля LADA Iskra на производственной площадке в городе на Неве.

Суммарная инвестиционная емкость проектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов СЗФО к 2030 году оценивается в 201,1 млрд рублей. Расчет на ПМЭФ-2025 представил заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов.

Хоккейный клуб СКА решил сменить брендбук и логотип. Нацеленность на перемены 18 июня приняли в ходе Совета директоров.

ВТБ станет крупным кредитором при реализации проекта строительства специализированного порта в Усть-Луге. Объем инвестиций составит 800 млрд рублей.

Из жизни ушел вице-губернатор Ленинградской области, представитель главы субъекта в Законодательном собрании Игорь Петров. О его смерти сообщили в пресс-службе администрации региона.