ХК СКА обновит логотип и проведет матчи сезона в «Ледовом дворце»

Хоккейный клуб СКА решил сменить брендбук и логотип. Нацеленность на перемены 18 июня приняли в ходе Совета директоров, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Пока что нет информации о том, как будет выглядеть новый фирменный стиль. Его обещали представить позднее.

Помимо этого, члены Совета директоров решили, что домашние матчи сезона 2025/26 пройдут в «Ледовом дворце» ввиду закрытия станции «Парк Победы» на капитальный ремонт в июне. К тому же расположение площадки у метро «Проспект Большевиков» упростит болельщикам посещение матчей.

«Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодежный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея»,— добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Игорь Захаркин вернулся в СКА в качестве советника генерального директора.

Татьяна Титаева