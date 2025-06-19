Вице-губернатор Ленобласти Петров скончался на 66-м году жизни

Из жизни ушел вице-губернатор Ленинградской области, представитель главы субъекта в Законодательном собрании Игорь Петров. О его смерти сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Господин Петров стал представителем губернатора в парламенте 16 декабря 2024 года. До этого он был первым вице-губернатором Ленобласти — главой администрации губернатора и правительства региона.

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе»,— отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Администрация выразила семье Игоря Петрова, его друзьям и коллегам искренние соболезнования. Информация о месте и времени прощания появится позже.

Татьяна Титаева