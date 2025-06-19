Сбер и петербургский Element заключили на ПМЭФ-2025 соглашение на 110 млрд рублей

Сбербанк и основанная в Петербурге девелоперская компания Element заключили в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор Element Виталий Коробов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сумма соглашения составляет 110 млрд рублей. Оно подразумевает совместную работу в сфере инвестиционно-банковской деятельности, возможности привлечения проектного финансирования на строительство новых объектов в Петербурге и Москве, а также расширение сотрудничества по нефинансовым сервисам Сбера, сообщили в кредитной организации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во второй день ПМЭФ-2025 также было подписано соглашение Смольного с ООО «Отель Инвест» о приспособлении для современного использования объектов культурного наследия под бутик-отели с необходимой инфраструктурой.

Андрей Цедрик