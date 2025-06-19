Группа «Эталон» построит новый жилой район в Мурино на участке более 35 га

Группа компаний «Эталон» построит в городе Мурино жилой квартал «Ягодное Река Парк» с комплексной инфраструктурой. Соглашение о сотрудничестве с девелопером 19 июня на полях ПМЭФ-2025 подписал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Жилой квартал «Ягодное Река Парк» появится на участке более 35 га. Ожидаемая жилая площадь квартала составит более 320 тыс. кв. м. В его состав войдут 10 жилых корпусов, четыре надземные парковки, три детских сада и школа. Согласно оценке аналитиков, рыночная стоимость проекта превышает 5 млрд рублей, общие поступления от продаж оцениваются в 79,4 млрд рублей. Реализация запланирована в шесть очередей с 2025 по 2032 год. Разрешение на строительство первого корпуса на 462 квартиры уже получено. Проект предполагает сбалансированное развитие жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры, тем самым обеспечивая создание новых рабочих мест для региона.

Господин Барановский напомнил, что девелопер уже начал работу в Ленинградской области — в Новогорелово построено и запускается современное производственное предприятие, которое выпускает префабрицированные элементы для ускорения и повышения качества строительства. «А теперь начинается и девелоперская часть: в Мурино появится целый жилой квартал с садиками, школой и парковками. Мы высоко ценим такой системный подход и уверены в надежности партнера», — отметил Евгений Барановский.

Александра Тен