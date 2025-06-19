LADA Iskra будут собирать на «Автозаводе Санкт-Петербург»

АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» в присутствии губернатора Северной столицы Александра Беглова подписали соглашение о сборке автомобиля LADA Iskra на производственной площадке в городе на Неве. Свои подписи директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов поставили на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы оценили высокое качество сборки этих кроссоверов и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой — LADA Iskra. Это обеспечит сохранение опытного коллектива Автозавода и даст дополнительные заказы для российской компонентной отрасли»,— заявил господин Соколов.

Иван Миронов добавил, что петербургское предприятие радо возвращению АвтоВАЗа в Северную столицу в качестве индустриального партнера. Он обещал обеспечить высокое качество каждой выпускаемой LADA Iskra.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ-2025 представили гоночную модификацию Lada Iskra.

Татьяна Титаева