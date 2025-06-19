Компания GloraX инвестирует в жилищные проекты в Ленобласти более 170 млрд рублей

Федеральный девелопер GloraX инвестирует более 170 млрд рублей в жилищные проекты в Ломоносовском и Тосненском районах. Соглашения о сотрудничестве с АО «Глоракс» подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский и акционер, первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

Проект в Ломоносовском районе включает 20 очередей строительства с 2026 по 2054 год. В планах — четыре школы, пять детских садов, поликлиника и дорожная инфраструктура. Объем инвестиций — 123,3 млрд рублей. Будет создано 1,4 млн кв. м. жилья, 2100 рабочих мест, в бюджет региона поступит около 8,5 млрд рублей.

Glorax «Тельмановское» будет построен в Тосненском районе, в Тельмановском сельском поселении. До 2038 года здесь появятся 800 тыс. кв. м жилья, два школьных учреждения и четыре детских сада. Объем инвестиций составит 50,5 млрд рублей. Проект рассчитан на 10 очередей, он предусматривает 770 рабочих мест и 3,5 млрд рублей отчислений в бюджет.

«GloraX уже работает над развитием территорий в Новоселье и реализует первый проект комплексного развития в Романовке. Тельмановское поселение станет еще одной площадкой, где компания берет на себя не только строительство жилья, но и социальную нагрузку по КРТ.

Александра Тен