ОСК инвестирует в модернизацию Северной верфи 300 млрд рублей

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) инвестирует в модернизацию судостроительного завода «Северная верфь» не менее 300 млрд рублей. Такую цифру в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между ОСК и Смольным на полях ПМЭФ-2025 озвучил председатель совета директоров госкорпорации Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Ярмула / Коммерсантъ Фото: Надежда Ярмула / Коммерсантъ

ОСК планирует до 2030 года модернизировать мощности Северной верфи под крупноблочную сборку судов. На судостроительном заводе будут внедрены автоматизированные линии резки и сварки, современные дробеструйно-окрасочные камеры и построен эллинг.

Модернизация увеличит обработку металла на верфи до 100 тыс. тонн в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, включая танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы.

Финансировать проект будет ОСК. Смольный, в свою очередь, создаст необходимые условия для его реализации, включая административное сопровождение и информационно-консультационную поддержку.

Владимир Колодчук