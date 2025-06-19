Четверть миллиона рублей похитили у участника ПМЭФ в гостинице «Москва»

Неизвестные похитили 250 тыс. рублей у 37-летнего участника Петербургского международного экономического форума в гостинице «Москва», что на площади Александра Невского, сообщает «Фонтанка» 19 июня.

Представитель медиаплатформы «Умная страна» обратился в полицию накануне утром. По словам гостя из Подмосковья, четверть миллиона рублей исчезли с карты.

По факту случившегося сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленников ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге заключили под стражу устроившего драку в Кудрово бойца ММА Ислама Вагапова.

Андрей Маркелов