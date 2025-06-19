В АПК Северо-Запада привлекут более 200 млрд рублей

Суммарная инвестиционная емкость проектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов СЗФО к 2030 году оценивается в 201,1 млрд рублей. Расчет на ПМЭФ-2025 представил заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов, передает корреспондент «Ъ-СПб».

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, средства пойдут на реализацию почти 90 проектов в животноводстве, растениеводстве, аквакультуре, переработке, логистике, которые обеспечат работой свыше 7 тыс. человек. Среди отраслей наиболее инвестиционно емкими направлениями стали животноводство — 87,3 млрд рублей или 44% от общего прогнозируемого объёма, и переработка — 84,4 млрд рублей или 42%. В логистику привлекут 6% инвестиций (16,1 млрд рублей), в рыбохозяйственный комплекс — 7% (11,1 млрд), в растениеводство — 6% (1,8 млрд).

Первое место по числу планируемых к реализации проектов, по подсчетам аналитиков РСХБ, занимает Калининградская область с более 30 проектами. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Вологодской области и Республике Коми запланировано по 16 проектов.

Александра Тен