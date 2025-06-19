«Факт.Пром» построит комплекс light industrial в городе-спутнике Южный

АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Факт.Пром» в присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко 19 июня подписали на полях ПМЭФ-2025 соглашение о намерениях по строительству комплекса зданий для размещения высокотехнологичных производств и наукоемких предприятий на территории технологической долины в городе-спутнике Южный, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

К 2030 году на территории ИТМО Хайпарка планируется создать современную индустриальную среду. Девелоперу передается пять участков под научно-производственные здания формата light industrial в современном индустриальном архитектурном стиле класса А. Проект планируется реализовывыть в три этапа, стоимость первого оценивается в 5 млрд рублей. Первая очередь будет реализована на участке 4,5 га и представляет собой научно-производственный комплекс из трех зданий площадью более 45 тыс. кв. м со встроенными лабораториями, офисными, производственными, выставочными помещениями, местами для объектов общественного питания и объектами коллективного пользования: сервисными офисами, коворкингами, конференц-залами и фаб-лабом.

Во второй этап войдет общественно-деловой комплекс площадью более 40 тыс. кв. м для размещения высокотехнологичных стартапов и IT-компаний. Третья очередь — комплекс зданий площадью более 30 тыс. кв. м — предназначен для размещения предприятий мелкосерийной сборки, центров научных разработок и экспериментальных цехов.

Год назад в рамках ПМЭФ-2024 девелопер «Факт.Пром» подписал соглашение с первыми тремя резидентами индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе Петербурга, для которых строятся корпуса технопарка в формате build-to-suit.

Александра Тен