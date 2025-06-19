ПМЭФ-2025: новые исторические бутик-отели появятся в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с гендиректором ООО «Отель Инвест» Сергеем Степановым о приспособлении для современного использования объектов культурного наследия под бутик-отели с необходимой инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

Компания планирует создать в Петербурге гостиницы с уникальными историческими люксами и бутик-ресторанами с воссозданными элементами интерьера XVIII–XIX веков. В состав элитных комплексов войдут лобби-бары, зоны отдыха и СПА, конференц-залы и открытые террасы.

Ранее «Ъ» сообщал, что количество бронирований в отелях Петербурга на период ПМЭФ, который проходит с 18 по 21 июня, снизилось на 15%.

Андрей Маркелов