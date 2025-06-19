«Балтика» инвестирует более 800 млн рублей в модернизацию пивзавода «Ярпиво»
Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области в рамках ПМЭФ-2025 заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво». Свои подписи под документом поставили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и гендиректор «Балтики» Дмитрий Визир.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Общий объем инвестиций в модернизацию площадки до 2026 года составит более 800 млн рублей. О каких именно улучшениях идет речь, в компании не уточняют.
По словам господина Визира, проект направлен на повышение эффективности, качества и экологичности производства.