«Балтика» инвестирует более 800 млн рублей в модернизацию пивзавода «Ярпиво»

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области в рамках ПМЭФ-2025 заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво». Свои подписи под документом поставили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и гендиректор «Балтики» Дмитрий Визир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в модернизацию площадки до 2026 года составит более 800 млн рублей. О каких именно улучшениях идет речь, в компании не уточняют.

По словам господина Визира, проект направлен на повышение эффективности, качества и экологичности производства.

Владимир Колодчук