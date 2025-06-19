Энергетики отключают долги

Перешедшая под контроль государства ТГК-2 пытается избавиться от обязательств перед партнером по Хуадянь-Тенинской ТЭЦ — китайской Huadian. Управляющая акциями ТГК-2 структура «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) хочет в суде признать недействительной гарантию по договору займа с Huadian на сумму $100 млн, выданному, когда бенефициаром ТГК-2 считался экс-сенатор Леонид Лебедев. По мнению текущего руководства компании, выданная гарантия не улучшила ее положения в проекте и могла быть результатом сговора бывшего менеджмента с китайскими партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ярославской области принял к производству иск «Центрэнергохолдинга» (входит в ГЭХ) к China Huadian HongKong Company о признании недействительным договора гарантии от 12 июля 2017 года, заключенного с ТГК-2. Об этом ТГК-2 сообщила 19 июня. Структура ГЭХ управляет 83,42% принадлежащих государству акций ТГК-2. Предварительное заседание назначено на 22 июля. В ГЭХ, ТГК-2 и Huadian не ответили на запросы “Ъ”.

ТГК-2 создана весной 2005 года во время реорганизации РАО «ЕЭС России». В компанию вошли энергетические активы в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Энергомощность электростанций — 2,45 ГВт. Компанию после реформы приобрела группа «Синтез» экс-сенатора Чувашии Леонида Лебедева. В июле 2023 года более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства.

ТГК-2 и структура китайской государственной корпорации Huadian — партнеры по строительству Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославской области на 483 МВт, запущенной летом 2017 года. Общий объем инвестиций — $571 млн. Первоначально 51% проекта владела ТГК-2, а 49% — структура Huadian, но затем китайская компания приобрела у партнера долю в 2%, доведя свой пакет до контрольного.

571 миллион долларов составил объем инвестиций в строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Договор гарантии компании заключили в 2017 году, когда структура Huadian предоставила ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» кредит на сумму до $350 млн под 6,24% годовых, говорится в материалах ТГК-2. Гарантия обеспечивала обязательства компании по займу пропорционально доле участия ТГК-2. Доля ТГК-2 в совместном предприятии, а также земельный участок, на котором расположена ТЭЦ, находится в залоге у структуры Huadian. В июле 2024 года последняя потребовала от ТГК-2 исполнить обязательства по гарантии в размере $100,66 млн, но российская компания этого не сделала, следует из материалов ТГК-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Фото: @Timur / Яндекс Карты Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Фото: @Timur / Яндекс Карты

Вероятность признания и исполнения обязательств по гарантии в отчете ТГК-2 за первый квартал 2025 года оценивается как низкая.

По словам источника “Ъ”, признание недействительным договора гарантии — одна из мер финансового оздоровления ТГК-2.

Как сказано в уведомлении компании о намерении обратиться в суд, анализ договора займа, гарантии и иных связанных с деятельностью ТЭЦ документов показал, что ТГК-2 не получила равноценного встречного предоставления в виде имущества и обширных прав в части корпоративного и операционного управления. Стоимость доли ТГК-2 в уставном капитале ТЭЦ также не возросла за счет привлеченного займа, указывает компания. В ТГК-2 считают, что гарантия была заключена в условиях сговора Huadian с бывшим руководством компании для причинения вреда ее интересам.

Разногласия между партнерами начались еще в 2018 году, когда ТГК-2 рассчитывала привлечь в Альфа-банке кредитную линию, но Huadian выступила против. Тогда же ТГК-2 решила продать партнеру свою долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, что могло бы снизить долговую нагрузку самой ТГК-2. Но стороны не договорились о сделке. Тогда российская компания обратилась в арбитражный суд Ярославской области, потребовав от Huadian заключить договор купли-продажи доли ТГК-2 в совместном предприятии, но суд в иске отказал.

Партнер Orchards Алексей Станкевич указывает, что оспорить договор об обеспечении обязательств чрезвычайно сложно. По его словам, для этого требуются бесспорные, тяжелые, неустранимые пороки сделки. «В данном случае оспаривается договор, заключенный сторонами восемь лет назад, поэтому при вынесении решения суд будет учитывать, как исполнялся договор, признавали ли стороны наличие обеспечения»,— поясняет юрист. Партнер юридической фирмы «Легикон-Право» Оксана Попова отмечает, что основанием для признания сделки недействительной может быть в том числе подписание договора неуполномоченным лицом, заключение сделки, противоречащей закону, признание сделки кабальной, признание наличия сговора сторон при заключении сделки.

Анна Тыбинь, Анна Занина, Татьяна Дятел