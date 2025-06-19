ТГК-2 сохраняют управляющего

Договор доверительного управления акциями ПАО ТГК-2 с «Центрэнергохолдингом» (входит в «Газпром энергохолдинг», ГЭХ) может быть продлен на год, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ГЭХ Дениса Федорова. «Должен быть пролонгирован на год, с этим все согласились»,— сказал он агентству в кулуарах ПМЭФ. По словам топ-менеджера, в дальнейшем для ТГК-2 предполагается найти инвестора.

Ленинский районный суд Ярославля в июле 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении более 80% акций ПАО ТГК-2 в доход государства. Бенефициаром компании на тот момент считался экс-сенатор Чувашии Леонид Лебедев, он выступал ответчиком по делу. Структура ГЭХ получила 83,42% акций ТГК-2 в доверительное управление в октябре 2024 года, договор заключен до 30 июня 2025 года.

В отчетности ТГК-2 сказано, что доверительный управляющий должен был до 30 апреля 2025 года представить в правительство РФ план финансового оздоровления компании, а также предложения о дальнейших способах распоряжения акциями. Руководство ТГК-2 ожидает, что компании удастся привлечь дополнительное финансирование на инвестиционные цели и расчеты с поставщиками газа, достичь соглашения о реструктуризации долгов с основными кредиторами и реализовать непрофильные активы, говорится в документе.