Прокурор попросился в лагерь

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск краевой прокуратуры об истребовании объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего детского лагеря «Восход» в Анапе. Ответчиками выступают ООО «Омега» и Юлия Левина. Также прокуратура просит взыскать с ООО «Омега» 85,5 млн руб. компенсации. По мнению юристов, решение суда будет зависеть от доказательств, которые сможет предоставить надзорный орган, но шансы у ответчиков невелики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Краснодарского края обратился в краевой арбитражный суд с иском к ООО «Омега» и индивидуальному предпринимателю Юлии Левиной об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Спорные объекты недвижимости расположены на территории бывшего детского лагеря «Восход» в Анапе на Пионерском проспекте.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», OOO «Oмега» зарегистрировано в Анапе в 2007 году. Генеральный директор — Дионис Димоев, бенефициар — Марфа Димоева. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 35,4 млн руб.

Как следует из материалов дела, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о государственной собственности прокуратура Краснодарского края выявила факт противоправного распоряжения находящимся в федеральной собственности имуществом. Спорные объекты капитального строительства расположены на земельных участках, которые принадлежат на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Анапа. Участки предоставлены в пользование на условиях аренды ООО «Омега» и Юлии Левиной. Сейчас там функционирует четырехзвездный отель и несколько домиков для отдыха, кроме того, строятся несколько новых корпусов. Ответчики стали правообладателями спорного имущества в результате ряда сделок во второй половине 2010-х годов.

Также прокуратура просит взыскать с ООО «Омега» компенсацию ущерба в размере общей кадастровой стоимости восьми объектов капитального строительства, которые были снесены по решению генерального директора ООО «Омега». Размер компенсации составляет 85,5 млн руб. Прокурор просил принять обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию права собственности и внесение изменений в ЕРГН в отношении спорных объектов недвижимости. Суд удовлетворил заявление.

После того, как прокуратура Краснодарского края представила необходимые документы, суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 15 июля.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что в суде у ответчиков шансы невелики. «По моему мнению, ответчикам стоит попытаться доказать, что истек срок исковой давности. Несмотря на решение Конституционного суда, которое говорит о возможности прокуратуры подавать иски об отчуждении имущества с момента выявления нарушения, ответчики могут указать, что проверки уже проводились, то есть прокуратура была в курсе ситуации. Также много будет зависеть от того, как именно прокуратура обоснует свои требования»,— говорит юрист. По его мнению, шансы выиграть спор у ответчиков не превышают 10-15%.

Ранее по искам Генпрокуратуры в собственность государства были изъяты другие активы в Краснодарском крае. Одним из самых громких дел стало отчуждение 115 объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна» в Сочи.

Елена Турбина