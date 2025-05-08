На развитие системы «Единая карта петербуржца» потратят больше 80 млн рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для развития информационной системы «Единая карта петербуржца». На это выделили 81,4 млн рублей, следует из опубликованной 7 мая закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Заказчиком работ является ГСУ «Центр информационного сопровождения». На оказание услуг исполнителю отведено время до конца текущего года. В систему намерены внедрить раздел для детей «Видеоматериалы» с последующей проверкой полученных знаний и выполнения доброго дела в рамках комплекса задач «Волонтер», а также улучшить другие сервисы.

«Основными целями развития ГИС ЕКП в 2025 году являются: развитие и внедрение новых сервисов для детей; увеличение предоставляемой информации по электронным сертификатам; расширение возможностей Магазина поощрений»,— указано в одном из документов к закупке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за мониторинг при строительстве «зеленой» ветки метро заплатят 600 млн рублей.

Татьяна Титаева