«Тольяттиазот» собирается построить четвертый агрегат производства карбамида

«Тольяттиазот» (ТОАЗ) до 2030 года собирается построить четвертый агрегат производства карбамида. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров АО «Тольяттиазот» Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию проектов с объемом инвестиций более 80 млрд руб.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит увеличить мощность производства карбамида на 800 тыс. т в год.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов