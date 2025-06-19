На месте магазина в Уфе разместят дистрибьюторский центр

Нижегородское ООО «Свит лайф фудсервис» выкупило за 700 млн руб. здание бывшего магазина Castorama на Рубежной улице в Уфе и планирует разместить там дистрибьюторский торгово-распределительный центр. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе группы компаний «Сладкая жизнь», в которую входит инвестор, переоборудование площадки будет стоить еще 800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительный гипермаркет Castorama не действует в Уфе с 2018 года

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Строительный гипермаркет Castorama не действует в Уфе с 2018 года

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Логистический центр будет совместным проектом «Свит лайф фудсервис» и правительства Башкирии. На полях Петербургского международного экономического форума глава республики Радий Хабиров и гендиректор группы компаний «Сладкая жизнь» Альберт Гусев подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют, что хаб площадью 36 тыс. кв. м будет построен до конца 2029 года, на нем будут работать около 1 тыс. человек. Совокупные инвестиции в проект составят 3,1 млрд руб.

При выборе места для дистрибьюторского центра, отметил господин Гусев, инвестор исходил из удобного географического расположения Башкирии и близости к другим региональным центрам, таким как Самара, Казань, Оренбург, Челябинск и Екатеринбург.

Строительный гипермаркет Castorama был построен в Уфе в 2010 году, принадлежал британской компании Kingfisher. В 2017 году магазин закрылся, а через год холдинг покинул Россию.

Группа компаний «Сладкая жизнь» основана Альбертом Гусевым, объединяет сети супермаркетов и дискаунтеров SPAR и SMART и ряд других организаций.

ООО «Свит Лайф Фудсервис» зарегистрировано в 2007 году, поставляет продукты питания для заведений общественного питания. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль компании составила 1,3 млрд руб. при выручке 53 млрд руб.