РФПИ проинвестирует строительство моста через реку Лена в Якутии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа «ВИС» на площадке ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках него фонд проинвестирует строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии и будет поддерживать его до 2040 года.

«Мост обеспечит круглогодичное сухопутное сообщение между восточной и западной частью республики — это напрямую затронет интересы более 70% населения региона»,— написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. По его словам, новый маршрут «Восточная Сибирь—Мирный—Якутск—Магадан» также позволит сэкономить регионам Дальнего Востока 76 млрд руб. за счет снижения логистических издержек.

Ленский мост станет первой автомобильной переправой через Лену. Его протяженность составит 4,6 км, общая длина дороги — 14,5 км. Пропускная способность составит 5,3 тыс. автомобилей в сутки.

В 2020 году Кирилл Дмитриев говорил, что РФПИ заинтересован в участии в проекте. Тогда стоимость объекта оценивалась примерно в 83,4 млрд руб. Изначально ожидалось, что мост введут в эксплуатацию в 2025 году. Главный инженер компании «ВИС Строй» Михаил Самарчев 18 июня сообщал, что в настоящий момент Ленский мост построен на 5%.

Петр Бузлаев