Делегация РФ готова прибыть в Стамбул после 22 июня для переговоров с Украиной

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова приехать в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. По ее словам, дата встречи пока не утверждена.

«Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителем самой делегации. В ходе очередного, третьего раунда имеем в виду обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса»,— сказала Мария Захарова журналистам на полях ПМЭФ.

Россия и Украина после возобновления прямых контактов спустя три года провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогу второго раунда переговоров стороны обменялись меморандумами с условиями прекращения огня и договорились организовать следующую встречу после ознакомления с документами. Украина предлагала встретиться в конце июня. Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что в ближайшее время возможные сроки станут понятны.

Лусине Баласян