Глава Дагестана заявил о неудовлетворенности работой руководства Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил «РИА Новости», что не удовлетворен работой руководства Махачкалы. По его словам, от жителей города поступает «огромное» количество жалоб, в том числе в надзорные органы.

Одна из проблем — ситуация с общественным транспортом, добавил глава республики. По его словам, в Махачкале транспортный коллапс случается даже при незначительном ухудшении погоды.

«Это, о чем мы уже сказали, и хаотичная точечная застройка, которая зачастую велась просто ненормативно, если говорить русским языком, — противозаконно. Это и проблемы с энергетическим питанием»,— сказал Сергей Меликов на полях Петербургского международного экономического форума.

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