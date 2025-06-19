Глава Дагестана поддержал решение мэра Махачкалы покинуть пост

Мэр столицы Дагестана Юсуп Умавов обратился к главе республики Сергею Меликову с просьбой о сложении с него полномочий главы города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Это ответственное решение я принял, исходя из необходимости более эффективного построения системы управления в новых условиях для динамичного развития Махачкалы,— написал он.— Вы знаете, что в настоящее время меняется система управления городом — изменяется статус внутригородских районов. Осенью нынешнего года запланированы выборы в городское собрание и, соответственно, главы города».

Выразив благодарность главе Дагестана, правительству, депутатам, сотрудникам мэрии и жителям Махачкалы за поддержку и доверие, господин Умавов признал, что не все задуманное удалось, и попросил прощения «за те упущения, которые были».

Спустя 15 минут после публикации этого поста глава Дагестана написал в своем Telegram-канале, что поддержал решение мэра об уходе с занимаемой должности. Отметив достижения Юсупа Умавова за два года руководства городом, Сергей Меликов добавил: «Он держал на личном контроле многие чувствительные вопросы, брал ответственность, а не пытался "умыть руки", что немаловажно. Мэрия начала слышать горожан и своевременно реагировать на их сигналы».

Глава республики выразил уверенность, что «энергия, опыт и знания Юсупа Умавова еще послужат Дагестану», и поблагодарил его за проделанную работу. «А перед Махачкалой сегодня стоят новые задачи, которые требуют от будущего главы администрации других компетенций, новых подходов и свежих идей. Очень важно заручиться поддержкой горожан и вместе работать ради будущего нашей родной столицы»,— заключил господин Меликов.

Юлия Рыбина, Махачкала