Трамп поставил перед Белым домом «лучшие в мире» флагштоки

18 июня, на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне установили два флагштока — это было сделано по распоряжению президента США Дональда Трампа. Флагштоки выше самого Белого дома — 27 м при высоте здания 21 м. Правда, изначально предполагалось установить еще более высокие флагштоки — более 30 м.

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Дональд Трамп лично наблюдал за установкой, а позже в тот же день присутствовал при церемонии первого подъема флагов. Он заявил, что оплатил работы из собственных средств — это обошлось в $100 тыс. Господин Трамп назвал установку флагштоков «крайне вдохновляющим проектом», а сами флагштоки — «лучшими в стране или даже в мире».

Как пишет газета Palm Beach Post, еще в 2006 году господин Трамп установил 25-метровый флагшток в своей резиденции Мар-а-Лаго. Это примерно вдвое превышало ограничение на максимальную высоту зданий и других объектов, установленное в городе Палм-Бич, на территории которого находится резиденция. После этого власти города и Дональд Трамп некоторое время судились, после чего Палм-Бич разрешил установить на территории резиденции чуть более низкий флагшток.

Яна Рождественская