Радий Хабиров опустился в рейтинге губернаторов на шесть позиций

Глава Башкирии Радий Хабиров опустился на шесть позиций в топ-20 глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в мае этого года, сообщает Медиалогия. Он находится на 18-м месте с результатом 28,76 тыс. сообщений. В апреле от занимал 12-е место (40,50 тыс. упоминаний), а в марте — девятое (33,59 тыс. упоминаний).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые три места в майском рейтинге заняли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

Майя Иванова