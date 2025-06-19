Экс-директор ярославского фонда капремонта получил семь лет лишения свободы

В Ярославле бывший директор регионального фонда содействия капитальному ремонту Роман Гайнутдинов приговорен к 7 годам лишения свободы за присвоение средств. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

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Красноперекопский районный суд Ярославля признал Романа Гайнутдинова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение).

«Судом установлено, что в 2021-2023 гг. при проведении фондом аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) подсудимый совместно с его первым заместителем обеспечивал победу в аукционах подконтрольным организациям или их контрагентам»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Как установил суд, после заключения договоров часть денежных средств в сумме около 40 млн руб. была похищена руководителями фонда. «Ъ-Ярославль» ранее сообщал, что речь шла о контрактах на обследование лифтов в МКД региона и изготовление проектно-сметной документации на их замену. Как уточнили в СУ СКР по Ярославской области, которое расследовало уголовное дело, в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал.

Помимо лишения свободы Романа Гайнутдинова лишили права занимать госдолжности на 3 года и оштрафовали на 800 тыс. руб. Суд также удовлетворил иск заместителя прокурора Ярославской области, обязав Гайнутдинова выплатить 19,2 млн руб. (50% от суммы причиненного вреда). Приговор пока не вступил в силу.

Роман Гайнутдинов был назначен исполняющим обязанности главы фонда капремонта Ярославской области в марте 2019 года, до этого работал в Ставропольском крае, где возглавлял аналогичный фонд. Господин Гайнутдинов запомнился высказываниями против специальных счетов, уверяя депутатов областной думы, что фонд тратит средства эффективнее, чем жители домов. В марте 2023 года после возбуждения уголовного дела Роман Гайнутдинов покинул свой пост, а в июле того же года он был заключен под стражу.

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора фонда капительного ремонта Ольги Исайчевой в настоящее время рассматривается судом.

Антон Голицын