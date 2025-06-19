За дронами прилетел иск

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обратится в суд из-за атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. В результате атаки, которая произошла 17 февраля, было повреждено оборудование, в частности, произведенное компанией Siemens. Простой в работе станции составил более трех месяцев. По мнению юристов, взыскать ущерб, который оценили в 2,7 млрд руб., с Украины будет довольно проблематично, но возможно.

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КТК инициировал процедуру подачи иска по ущербу от атаки беспилотников ВСУ нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани. Об этом на площадке ПМЭФ-2025сообщил журналистам гендиректор консорциума Николай Горбань. «Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — цитирует ТАСС господина Горбаня.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России.17 февраля 2025 года «Кропоткинская» подверглась атаке нескольких БПЛА самолетного типа, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, сообщала пресс-служба компании. В результате было повреждено оборудование, в частности, произведенное компанией Siemens. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз—Новороссийск осуществлялась на сниженных режимах перекачки в обход НПС. 23 мая, после восстановительных работ, станция вновь была введена в эксплуатацию.

Предварительный ущерб, по данным КТК, оценивается в 2,7 млрд руб.

«На заседаниях совета директоров все акционеры выразили озабоченность и недопустимость террористических атак на гражданские объекты. Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК»,— подчеркнул господин Горбань.

В марте сообщалось, что казахстанские дипломаты находятся на связи со своими украинскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). О переговорах сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров. «Ответа с украинской стороны не последовало. И реакции тоже никакой не последовало. К сожалению, констатировать можно, что украинская сторона никак не отреагировала на их запрос, и мы не получили никакого ответа, либо каких-то гарантий, либо каких-то извинений»,— пояснил глава консорциума.

В КТК на дополнительные вопросы «Ъ-Кубань» по поводу готовящегося судебного процесса не ответили.

Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что привлечение Украины в качестве ответчика с целью взыскания причиненного КТК ущерба довольно проблематично в сложившихся обстоятельствах, но возможно.

«Предположу, что доказывание их ответственности, с учетом обстоятельств, в которых нефтеперекачивающей станции был нанесен ущерб, не является невыполнимой задачей. Но совсем другой вопрос — согласится с ли с такими выводами международный суд. Предположу, что именно сведения, которые собраны органами следствия в России, будут основой доказательной базы КТК в рамках спора в международном суде. Соответственно, истцу необходимо будет доказать, что ущерб нанесен именно воинскими подразделениями ВСУ, спецслужбами государства-ответчика, причем, по прямому приказу уполномоченных такие приказы отдавать должностных лиц. В этом случае привлечение к ответственности именно государства, а не конкретных лиц гипотетически возможно. Согласится ли с доводами КТК международный суд и согласится ли с тем, что ответственность за причиненный ущерб несет именно государство, с учетом геополитической обстановки, сложно предугадать»,— подытожил господин Горбунов.

Любовь Трофимова