Пятизвездочный курорт «Чебер» появится в Ижевске после соглашения на ПМЭФ

Пятизвездочный курорт под названием «Чебер» возведут в Ижевске, соответствующее соглашение подписали 19 июня на ПМЭФ глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании «Иксен Моторс Рус» Елена Гольцова. Планируемый объем инвестиций в туристический объект составляет 2 млрд руб. Курорт находится на стадии проектирования. Запустить его планируется летом 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства республики Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Комплекс разместят на месте санатория-профилактория «Сосновый» по улице Ленина. Объект будет включать в себя гостиницу, термы, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни, магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб, где будут проводиться национальные праздники и шоу-программы.

Традиционные орнаменты включат в наружную отделку и интерьеры объекта. Название «Чебер» в переводе на русский язык означает «красивый». «В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в “Сочи Парке” это герои из советских мультфильмов — Кот Матроскин, Крокодил Гена. На курорте “Чебер” таким героем станет бельчонок Чеба. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка — герой удмуртских мифов и сказок»,— рассказал руководитель проекта Борис Гольцов.