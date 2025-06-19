Сбербанк добился запрета на проведение собрания кредиторов «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии по заявлению ПАО «Сбербанк» 16 июня запретил кредиторам банкротящегося АО «Башкиравтодор» проводить первое собрание, которое должно было состояться в тот же день. Кроме того, запрещены любые встречи с компетенциями первого собрания.

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Такие меры будут действовать до тех пор, пока суд не рассмотрит заявления о включении в пул кредиторов «Башкиравтодора» самого Сбера, чьи требования к крупнейшей дорожно-строительной компании превышают 1,9 млрд руб.

Первое собрание анонсировали три кредитора «Башкиравтодора» — ООО «Аквамак-процессинг», ООО «АГ-бизнесгрупп» и предприниматель Айгуль Губаева. Они собирались подать заявление о признании должника банкротом, выбрать арбитражного управляющего и инициировать конкурсное производство. Суммарная задолженность «Башкиравтодора» перед ними составляет более 492,1 млн руб.

Сегодня стало известно, что инициаторы отложили собрание, новая дата не назначена. Заявления о включении Сбербанка в пул кредиторов будут рассмотрены 10 июля.

Суд посчитал, что требования Сбербанка слишком большие, чтобы не учитывать его мнение при принятии решений (число голосов на собрании зависит от суммы требований). Кроме банка, против первого собрания выступал сам должник, его временный управляющий Александр Путинцев и один из акционеров — АО «Региональный фонд», однако суд их требования отклонил, учитывая уже принятые по просьбе Сбера запреты.

На сегодня общая сумма подтвержденных требований к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб.

Идэль Гумеров