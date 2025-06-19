«Коммерсантъ» снова зажег на ПМЭФ

После долгого перерыва, замеченного другими игроками вечерней программы ПМЭФ, “Ъ” вернулся со своей вечеринкой, которую формально посвятили 35-летию издательского дома. Желавших поздравить набралось изрядно, даже несмотря на плотное расписание так называемого нулевого дня форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мероприятие совпало с громким возвращением группы «Звери» в орбиту вечеринок ПМЭФ: очень быстро стало слышно, что творческой злости музыкальный коллектив не только не растерял, но еще и прибавил. О «районах-кварталах» гости вечера покричали в едином порыве. И в этом разгоряченном состоянии им предстояло выслушать речи по случаю собственно юбилея “Ъ”.

Первым слово взял председатель совета директоров “Ъ” Григорий Левченко (на фото — в центре), сразу обозначивший стратегию развития ИД. «Мы видим, что скорость изменений сейчас порой спрессована до дней, и мы ставим задачу быть не просто проводниками трендов, а трендсеттерами,— заявил он.— В этой связи мы начали программу обновления "Коммерсанта", которая будет набирать обороты и благодаря которой он станет цифровым лидером медиарынка. Это и отражение времени, и запрос аудитории нового поколения».

Затем слово взял гендиректор ИД “Ъ” Роман Уманский (справа). «Мы всегда стремились быть компасом, навигатором, информационной площадкой, где принимаются стратегические решения,— сказал он.— Сейчас появляется много информации, в ней порой очень сложно разобраться. Мы чувствуем ваши запросы и в последние месяцы создали продукты, которые должны быть вам интересны».

«Вас сегодня так много, что если вы все оформите подписку на “Ъ”, то мы удвоим тираж! — шутил главный редактор “Ъ” Михаил Лукин (слева). “Ъ”, говорил он, сегодня меняется «вместе со страной, вместе со всем миром»: «Уверен, что вместе мы сможем быть гораздо лучше, хотя и так уже очень хорошо».

После речей выехал огромный праздничный торт. Но главным подарком, музыкальным, стало все-таки выступление Ивана Стрешинского. В этот вечер к его бэнду присоединился бывший главный редактор и генеральный директор “Ъ”, а теперь заместитель министра просвещения Владимир Желонкин на гитаре.

Евгения Милова