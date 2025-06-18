КТК ожидает снижения прокачки нефти на 2 млн тонн в 2025 году

Каспийский трубопроводный консорциум планирует транспортировать в 2025 году 74 млн т нефти вместо запланированных 76 млн т из-за сокращения поставок от грузоотправителей. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань журналистам в рамках ПМЭФ-2025, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

За первые пять месяцев этого года компания отгрузила 30 млн т нефти.

«По объему, принимаемому от грузоотправителей, мы ни одной тонны не потеряли, кроме выпавшего объема со станции Кавказская», — отметил Николай Горбань.

Он также добавил, что отклонение в первом квартале от плановых показателей составило 6%. Это происходит в основном из-за решений, принятых грузоотправителями в Казахстане, особенно на месторождении Тенгиз.

Сейчас наблюдается отклонение более чем на 1,8 млн т. Это связано с различными факторами: влияние ремонтов на месторождениях и ОПЕК, атака БПЛА и использование Казахстаном других маршрутов. Если грузоотправители не смогут компенсировать недопоставленные объемы, то будут осуществлять выплаты по принципу «качай или плати», добавил глава КТК.

Нефтепроводная система КТК представляет собой крупнейший маршрут доставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км связывает месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть загружается на танкеры через морской терминал КТК.

Алина Зорина