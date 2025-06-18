Россияне взяли золото и бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Шестой соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште стал успешным для россиян, выступающих в весовой категории до 100 кг. 23-летний Матвей Каниковский впервые в карьере взял золото мирового первенства, а победитель турнира двухлетней давности 28-летний Арман Адамян завоевал бронзу.

В полуфинальной схватке Каниковский одолел Адамяна, в финале он победил японца Доту Араи. Адамян в схватке за бронзу оказался сильнее представляющего ОАЭ Джафара Костоева. Другим обладателем бронзы стал азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев.

Всего на счету российских спортсменов, выступающих на состязании под флагом Международной федерации дзюдо, четыре медали: два золота и две бронзы. Чемпионат мира завершится 20 июня.

Роман Левищев