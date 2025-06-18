Ищите тещу

Как стало известно “Ъ”, Россия и Казахстан добиваются выдачи из Франции основателя сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилии Аношиной. По версии следствия двух стран, женщина похитила целый парк иномарок, оформленных на ее бывшего зятя, предпринимателя Владислава Лихачева, а для получения вида на жительство во Франции использовала поддельную справку об отсутствии к ней претензий со стороны правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Аношина, основатель стоматологических клиник Alfa Stom

Фото: из личного архива Лилия Аношина, основатель стоматологических клиник Alfa Stom

Фото: из личного архива

Эта история началась в августе 2024 года, когда Лилия Аношина подала иск в Басманный райсуд Москвы, в котором просила взыскать с Владислава Лихачева 160 млн руб., якобы полученных им по договору займа за два года до этого. Ознакомившись с приложенным к иску договором, господин Лихачев сообщил своему адвокату Роману Кандаурову, что денег у госпожи Аношиной он не брал, а подпись в документе чужая.

Проверив заявление господина Лихачева и его представителя, следователи УВД по Северо-Восточному округу Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подпись на договоре займа выполнена не господином Лихачевым, а иным лицом-подражателем. На допрос в полицию госпожа Аношина не явилась, и ее объявили в розыск.

Владислав Лихачев был женат на дочери госпожи Аношиной, гражданке Австрии, и занимался автобизнесом. Покупал машины премиум-класса на американских аукционах и продавал в Москве. Поначалу бизнес шел удачно, однако после семейного разлада возникли проблемы.

Осенью 2022 года господин Лихачев уехал в Казахстан, где и обнаружил, что у приобретенных им в США Bentley, Maserati, Porsche, Mercedes, BMW и Land Rover появились новые хозяева.

Сотрудники МВД Казахстана и России, в которые он обратился, установили, что госпожа Аношина и связанные с ней люди, подделывая договоры купли-продажи, забирали машины с охраняемых стоянок, регистрировали в ГАИ и продавали.

Часть иномарок по такой схеме оказалась в Белоруссии, откуда вернулась в Россию и была реализована.

«Мошенническая схема была довольно примитивной, но действовала»,— сообщил адвокат Кандауров, отметив, что Лилию Аношину и ее дочь задержали вместе с Bentley, которой они незаконно завладели. Нанесенный ему ущерб господин Лихачев оценил в $2 млн.

Но если возбужденные полицией России уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении госпожи Аношиной оказались в итоге заочными, то в Казахстане арестовали Татьяну Белову — администратора сети клиник Alfa Stom. Женщина уже предстала перед судом в Алматы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК). Лилию Аношину, которая уехала во Францию, обосновавшись в Ницце, заочно арестовали по тому же обвинению в Казахстане и объявили в международный розыск.

Между тем Басманный райсуд, в котором идет разбирательство по делу о займе, вынес решение, обязывающее Лилию Аношину участвовать в слушаниях. Ее адвокаты объяснили, что подзащитная появиться в Москве не может, так как находится в розыске, предъявив справку об уголовном преследовании из правоохранительных органов.

«Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Аношина при оформлении вида на жительство представила в миграционную службу Франции ту же самую справку, датированную 18 мая этого года, но уже с удаленной — очевидно, с помощью фотошопа — информацией о розыске»,— рассказал “Ъ” Владислав Лихачев. Согласно новому документу, к ней никаких претензий нет, отметил он.

Учитывая, что из-за санкций, связанных в том числе с СВО, правоохранительные органы России, Казахстана и Франции практически свернули сотрудничество и добиться экстрадиции обвиняемой будет сложно.

Потерпевший и его адвокат Роман Кандауров направили данные о предполагаемых новых махинациях бывшей тещи в префектуру Ниццы, миграционную службу Франции и французские СМИ. Если данные подтвердятся, фигурантку за нарушения могут выдворить как раз в Россию или Казахстан.

Оперативно получить комментарии госпожи Аношиной “Ъ” не удалось. В окружении же бывшей тещи Владислава Лихачева полагают, что она ничего криминального не совершала, якобы бизнес у них с зятем был общим, а продажа машин являлась вынужденной мерой и вообще все претензии между ними относятся к гражданско-правовым отношениям. Дачу займа она подтвердила полиции, отметив, что дает показания, находясь «в светлом уме и трезвой памяти» (так записано в протоколе).

В полиции, правда, с трактовкой событий обвиняемой не согласны, в свою очередь, Басманный суд, чтобы окончательно разобраться в деле с займом, назначил еще одну почерковедческую экспертизу, приостановив слушания на неопределенный срок.

Николай Сергеев