Песков назвал санкции против Чубайса красноречивым доказательством их бесполезности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции Канады против тех, кого на Западе называли «оплотом демократии в России»,— бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и семьи первого президента Бориса Ельцина — доказывают их бесполезность.

«Понимаете, это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции, они необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны»,— сказал господин Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, власти Канады «бегут впереди телеги», чтобы следовать санкционной политике.

17 июня Канада внесла в санкционные списки бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную и дочь экс-президента Ельцина Татьяну Юмашеву. Всего под ограничения попали 77 физических и 39 юридических лиц. Им запрещен въезд в страну, пользование канадскими банковскими счетами, а также любые сделки с местными компаниями.