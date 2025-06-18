Чуть более 20% россиян не имеют риска развития хронических заболеваний

По итогам диспансеризации 2024 года, которую прошли 109 млн человек, полностью здоровы (то есть не имеют хронических заболеваний и факторов риска их развития) лишь 22,4% россиян. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 17,9% граждан, по его данным, имеют определенные факторы риска, которые могут привести к заболеваниям. «Практически половина» населения такие заболевания уже имеют, сказал господин Камкин.

Распространенность большинства факторов риска, увеличивающих вероятность заболеваний, в России не снижается уже несколько лет, сказал замглавы Минздрава. Растут, по его словам, показатели повышения артериального давления и гипергликемии (накопление слишком большого количества сахара в крови). Значимым фактором становится дислипидемия (повышение уровней холестерина, триглицеридов), сказал Евгений Камкин, так как это является «предвестником» развития «грозных осложнений», в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, особенно у пациентов с сахарным диабетом и почечной недостаточностью.

Чиновник упомянул также «поведенческие» факторы риска заболеваний, в том числе курение, злоупотребление алкоголем, отсутствие физической активности, долговременное пребывание на солнце без надлежащей защиты. По словам господина Камкина, в России в последние годы потребление табака сократилось, тем не менее более 25% жителей страны все еще курят: «И здесь у нас есть резерв, который мы должны использовать с точки зрения продолжения целенаправленной политики государства, связанной с ограничением курения табака».

Евгений Камкин также представил данные, согласно которым Россия занимает 40-е место в мире по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов, по смертности от данных ЗНО — 48-е место. В целом в 2024 году в России было выявлено более 61 тыс. случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, из них более 50% случаев у граждан в возрасте 65–79 лет.

Наталья Костарнова