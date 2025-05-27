«Создатели контента находят зрителей в соцсетях»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как привычки молодых людей вынуждают медиакомпании менять стратегии продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Молодые любители телешоу становятся все более труднодоступными для традиционных телекомпаний. К такому выводу пришло, в частности, руководство британского Channel 4, которому пришлось полностью пересмотреть свою стратегию. Если вы хотите wow-эффекта от своего нового сериала, придется идти в TikTok, пишет The Guardian. Соцсети стали основным источником знаний о новинках для зумеров. Не стоит списывать со счетов и поколение Альфа: у половины из них уже есть свои планшеты, и подростки старше 13 лет проводят перед мониторами по пять часов в день.

Маркетологи указывают на то, что нынешние дети — это 2 млрд потенциальных клиентов, которые уже распоряжаются $28 млрд, в основном это деньги родителей. Так или иначе, все, кто младше 30, тратят в соцсетях 44% времени, которое они выделяют на просмотр видео, а еще 22% приходится на YouTube. Тот же Channel 4 рассказал в годовом отчете, что просмотр его контента на YouTube вырос на 26%, просмотры в TikTok выросли на 80%.

У нас очень интересная картина на этом фоне. Есть большие сложности из-за блокировок крупнейших соцсетей. Они как бы и есть, но их как бы и нет. Некоторые просто подозрительно медленно работают, хотя вовсе не запрещены. Вдобавок власти придумывают то одни, то другие ограничения для рекламодателей, что в итоге сильно прокачает нативность рекламы, вот увидите. Одновременно активно развиваются российские стриминговые сервисы, снимающие и показывающие свои сериалы и потихоньку закупающие то, что можно закупить за рубежом. Перед бизнесом, конечно, встает интересный вопрос: кому отнести деньги? Какая площадка лучше всего расскажет об их продукте и донесет до платежеспособной аудитории? Простого ответа нет, по крайней мере, на какое-то время.

Яна Лубнина