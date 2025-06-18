Беспилотник долетел до суда

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела тренера Максима Косяченко, косметолога Татьяны Туриевой и ее супруга Дмитрия Туриева (внесены в РФ в перечень террористов). По версии следствия, по заданию украинской разведки они совершили несколько подрывов на железной дороге и попытались атаковать военный аэродром с помощью БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Перед 2-м Западным окружным военным судом в Москве предстали 28-летний детский тренер московского фитнес-клуба Максим Косяченко, 45-летняя косметолог Татьяна Туриева и ее 43-летний супруг Дмитрий Туриев. В зависимости от роли каждого в совершенных преступлениях обвиняемым инкриминируют теракты (ст. 205 УК РФ), а также незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ст. 222.1 УК РФ). Туриевой и Косяченко вменяется совершение трех терактов, Туриеву — пяти. Судебный процесс проходит в закрытом режиме как минимум до начала прений сторон, так как в материалах дела содержатся указания на способы совершения терактов, а также сведения о расположении военных объектов, на которые фигурантами были совершены атаки.

Татьяна Туриева и Максим Косяченко были задержаны в сентябре 2023 года в рамках расследования обстоятельств двух подрывов, совершенных на железнодорожных объектах, осенью 2024 года в деле появился третий фигурант — Дмитрий Туриев.

На тот момент он содержался в воронежском СИЗО по совсем другому уголовному делу — о даче взятки (ст. 291 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2022 года семейная пара Туриевых и Максим Косяченко, с которым они находились в дружеских отношениях, создали преступную группу с целью совершения терактов на объектах инфраструктуры. Мотивом для этого, говорится в деле, послужило недовольство фигурантов проведением СВО и желание извлечь материальную выгоду из сотрудничества с ГУР Минобороны Украины. Действовали фигуранты, как говорится в оглашенном прокурором обвинительном заключении, с целью «дезорганизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

В уголовном деле говорится о терактах на железнодорожных путях в 2023 году в Брянской (тогда с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда) и Белгородской областях, а также на грунтовой дороге, ведущей к военному аэродрому Шайковка (Калужская область). Также следствие считает фигурантов причастными к попытке атаковать тот же аэродром с помощью БПЛА 16 августа 2023 года. Наконец, обвиняемым инкриминируются попытки заминировать некоторые объекты Минобороны, по разным причинам не доведенные до конца. РЖД и Минобороны проходят по уголовному делу как потерпевшая сторона.

Для подготовки и осуществления терактов фигуранты, по материалам дела, проводили разведку местности, закупили сим-карты и мобильные телефоны и самостоятельно создали взрывные устройства на основе гексогена.

Этому их, по версии следствия, обучили украинские кураторы, от которых фигуранты позднее получали денежное вознаграждение.

Максим Косяченко и Татьяна Туриева свою вину отрицают. Дмитрий Туриев с обвинением согласился частично, заявив, что закупал сим-карты, однако свою причастность к терактам он отверг. Связаться с защитниками подсудимых не удалось.

Отметим, что в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда предполагаемых сообщников подсудимых.

Ефим Брянцев